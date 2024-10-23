疑用肥皂盒偷運上房 Liam被驗出死前服食大量毒品

英國男子組合One Direction（1D）成員Liam Payne上周三在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯一酒店墮樓傷重身亡，終年31歲。經過驗屍後，法醫部門驗出他的體內有大量不同種類的毒品，證實他墮樓前曾服食毒品。

據執法部門的消息指出Liam血液內除了搵到有「冰毒」之稱的甲基安非他命（methamphetamine）之外，亦有不同藥物包括氯胺酮（ketamine）、「搖頭丸」及俗稱「粉紅可卡因」的混合藥物。另有指執法人員在他的酒店房內找到一樽酒及醫生處方的抗抑鬱藥物。

在之前執法部門公開Liam酒店房間的照片所見，除了有被打爛的電視機之外，亦有粉末與一些吸毒的工具等，其中有一個被拆開的可疑肥皂盒。據當地執法人員指懷疑那個肥皂盒正是酒店員工向Liam提供毒品時用作偷運的工具。據知執法人員在事件發生後已向酒店內所有員工「落口供」，認為有兩名員工最有可疑，其中一位是清潔工人，被懷疑偷運毒品上房給Liam。另有指Liam事發前兩日登記入住該酒店，他「攞房」時員工已開始向他兜售毒品。

歌曲串流量急升 而曾自揭年少時有毒癮的加拿大天王Justin Bieber前日亦在社交網站留言哀悼Liam，他於限時動態轉發日前Liam粉絲悼念活動的片段，並留言表示：「Liam，輕鬆地休息。」

另一方面，Liam自離世後亦令他與1D歌曲於音樂串流平台的串流量急升，據知Liam死前其歌曲上月的串流量多達470萬次，而死後已升至800萬次，至於1D的作品亦由上月4,240萬次串流量跳升至目前5,000萬次。