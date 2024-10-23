與無綫簽新約 林熹瞳繼續追夢

無綫藝人林熹瞳昨日在社交網上載站在電視城門前的照片，並留言：「NEW START！（新的開始）感謝、感謝、感謝，重要的事情講3次，珍惜感恩」，即時被網民估計她是宣布離巢。但原來她是指與無綫新的合約即將開始，她表示會把演員視為終身職業，一生的夢想。