娛樂

曾比特雲頂宣傳 做定功課覓食
歌手曾比特（Mike）最近首次到馬來西亞雲頂宣傳，事前他特意向《下一戰歌手》的艾薇打探了當地美食，還學習了幾句馬拉話氹粉絲。談及對當地的印象，Mike笑稱是「熱情的國家」，不管粉絲還是天氣都一樣「熱情」，又大爆自己提早抵達當地拍攝新歌MV，並即將推出R&B國語新歌。
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