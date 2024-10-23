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倪樂琳姚祖恩 冠軍級對撼
應屆環球小姐與香港小姐近日飯敍，當中包括環姐冠軍姚祖恩、港姐冠軍倪樂琳、鍾翠詩、雷莊兒和蔡頌思等。兩位選美比賽的冠軍自然成為焦點所在，網民對二者進行顏值比較，有人認為混血兒姚祖恩輪廓深邃，加上高人一等的身材稍勝倪樂琳，並希望她明年能參選港姐，不過也有網民覺得倪樂琳更搶眼，可謂各花入各眼。
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