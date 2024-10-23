MIRROR騷腰斬 損失9,000萬 Stanley孭唔起 推姜濤做擋箭牌

男團MIRROR成員Stanley（邱士縉）首次參演港台劇《獅子山下2024》，與談善言（阿談）飾演情侶。昨日，二人拍攝一場鬧交喊戲，弄得妝容花了，需要補妝後才會見傳媒。

Stanley與阿談雖然合作過，但扮演情侶還是首次，提到二人是同級不同班的中學同學，問Stanley可曾追求阿談？他說：「佢咁靚，大把人追！」阿談則大爆Stanley自認校草，講到湯怡是師姐時，她即大讚對方是又靚又斯文的校花。

對於MIRROR前年7月在紅館舉行演唱會期間，因發生墮屏事故而令舞蹈員李啟言（阿Mo）受重傷，演唱會亦即時腰斬，導致損失9,000萬，Stanley表示：「唔清楚數字。（公司可有叫鏡仔努力搵錢追數？）追我9,000萬？呢個數我幾努力都唔易達到，呢個問題問錯人，唔係問我，應該問最勁嗰啲！（問邊個？姜濤？）係呀，問姜濤，拋個波畀佢先。」Stanley又直言得知數字後有被嚇親的感覺，但就笑說：「唔怪得之魯生（所屬公司高層魯庭暉）咁多白頭髮！」

呼籲「鏡粉」學識尊重 另外，叱咤樂壇流行榜頒獎典禮記者會將於11月4日假昂坪舉行，現已有「鏡粉」開始在現場用物件霸位，惹起其他歌手的粉絲不滿，對此，Stanley自言一直呼籲「鏡粉」學習尊重：「之前都有討論過，我覺得盡量尊重其他人，但有幾多人會聽就控制唔到，咁我哋每個成員都會叫大家理性追星。」