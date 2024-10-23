同菊梓喬玩完？ 保錡孔雀開屏溝體育女神

歌手菊梓喬（Hana）與組合ERROR成員吳保錡戀情疑幻似真，可是近日傳出二人情變，向來喜歡溝女的保錡被爆暗地裏「孔雀開屏」，借跑步秘追失婚「體育女神」黃捷穎（Vinky），「菊保」未沖好，似乎已凍過水！

Hana與保錡的緋聞傳得熱哄哄，二人更被網民斷正買廁紙，惹來同居之嫌，之後又盛傳他們紋上綠色心心紋身定情，似是認定對方。可是他們至今不只沒有承認戀情，反而傳出「菊保戀」已無疾而終，據知跟保錡喜歡「孔雀開屏」的性格有關。

陪跑狂出冧招 有指保錡近日已按捺不住「開屏」基因，正向現年38歲的「體育女神」Vinky埋手。據知，保錡是在大埔一個跑會認識對方，雖然Vinky結過婚，但樣靚身材正，足令保錡心心眼，保錡知道對方有意投身演藝界，更介紹圈中猛人給Vinky認識，並助她增加知名度，保錡如此貼心照顧，令Vinky相當受落，二人近日更在大埔運動場練跑被斷正，跟住再齊齊食消夜，好Sweet。Vinky在8月時在社交網更顯示出對保錡有好感，上載與保錡跑步合照，並留言：「之前我一直孤獨地跑，謝謝@k_p0k1（保錡社交網帳號）！」一切盡在不言中。

Vinky雖然就快40歲，但依然索到冇朋友，在社交網毫不吝嗇派水着福利，在退役後變身KOL做活動司儀工作，又轉行做插畫家，近日更勇闖娛圈，先後參加《中年好聲音3》，成功殺入100強，以及參加選美真人騷《美麗40路》，相比Hana如今事業在樽頸位，對保錡來說，Vinky更具新鮮感。