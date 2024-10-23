娛樂

黎耀祥騷一輪嘴絕技

黎耀祥的連珠炮發式對白，成功勾起觀眾回憶。 黎耀祥的連珠炮發式對白，成功勾起觀眾回憶。
黎耀祥的連珠炮發式對白，成功勾起觀眾回憶。
視帝黎耀祥與視后胡定欣主演的無綫台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》前晚首播，祥仔首集即大騷連珠炮發密集式對白，勾起觀眾對《巾幗》系列的回憶，他受訪時指這個場口是好拍檔編審張華標為他度身訂造的：「標哥好知我強項，好多時會喺適當時候就番我嘅長處，加啲好睇位畀我，例如一個人一口氣講4頁紙、一輪嘴去鬧人咁。」
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc