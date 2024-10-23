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黎耀祥騷一輪嘴絕技
黎耀祥的連珠炮發式對白，成功勾起觀眾回憶。
視帝黎耀祥與視后胡定欣主演的無綫台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》前晚首播，祥仔首集即大騷連珠炮發密集式對白，勾起觀眾對《巾幗》系列的回憶，他受訪時指這個場口是好拍檔編審張華標為他度身訂造的：「標哥好知我強項，好多時會喺適當時候就番我嘅長處，加啲好睇位畀我，例如一個人一口氣講4頁紙、一輪嘴去鬧人咁。」
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