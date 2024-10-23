視帝黎耀祥與視后胡定欣主演的無綫台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》前晚首播，祥仔首集即大騷連珠炮發密集式對白，勾起觀眾對《巾幗》系列的回憶，他受訪時指這個場口是好拍檔編審張華標為他度身訂造的：「標哥好知我強項，好多時會喺適當時候就番我嘅長處，加啲好睇位畀我，例如一個人一口氣講4頁紙、一輪嘴去鬧人咁。」