打對台任代言人 林明禎落閘避談Edan 施嗲功求放過

馬來西亞女神林明禎連續兩日被追問跟男團MIRROR成員Edan的緋聞，前晚尚有凌文龍做擋箭牌，不過昨日單拖出席代言活動，被問到可會約Edan飲啤酒時，她即舉白旗求放過。

林明禎連續第2年擔任手工啤酒代言人，昨日她身穿低胸吊帶裙，晒蛇腰出席宣傳活動，吸引半百粉絲到場支持，當司儀問她喜歡跟誰飲啤酒時，有人大叫其緋聞男友Edan，嚇到她呆一呆後才回答：「鍾意同家人、朋友一齊飲，我酒量挺好。」

提到是另一啤酒品牌大使的Edan跟她打對台，她謂：「係咩？我唔知喎。（約Edan飲啤酒？）我會約好多朋友飲。（包括Edan？）你哋問題好犀利呀！」再問她可會送代言商品給Edan時，她說會免費送給粉絲，但講到Edan亦是其粉絲，她大發嬌嗔道：「你哋放過我啦。」

談及她的新歌歌名《ON CLOUD NINE》，被網民解讀為有拖拍的開心心情，她表示：「希望首歌帶畀大家開心。」有謂她愛情事業兩得意一定高興，明禎又施冧功扯開話題：「我估唔到今年有一樣咁多工作。（識到男友好開心？）我識到好多朋友。」

鍾意男仔直接 而前晚她偕男星凌文龍出席電影首映禮，上半身透視的她不慎露出缽仔糕。她感恩3年前來港拍戲就遇上凌文龍這位好對手，問到有否對香港男生留下好印象？明禎坦言：「我挺喜歡香港人，不論男生女生都好熱情，香港人好直接，我喜歡直接嘅人。」問到是否喜歡直接承認追求她的Edan？她即遞咪給凌文龍代解圍。

提到羅家英直言看好Edan跟她的戀情，明禎再次將咪遞向凌文龍，又再三強調不想搶走他的風頭，但問到她如此避忌，將來會否拒絕跟Edan在電影上合作？她就表示不排除跟任何人合作。