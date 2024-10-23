咀嘴洩密 隨時閃婚 女友凸肚孕味濃 高鈞賢喜事近

藝人高鈞賢近年事業發展順利，早有成家立室之意的他，隨時與圈外女友閃婚。日前他於社交網晒出在美國街頭的咀嘴照時，見其女友腹部明顯隆起，看似懷有5個月身孕，看來他即將「雙喜臨門」。

現年40歲的第一屆香港先生冠軍高鈞賢，事業發展不俗，早年離開無綫轉戰內地後搞作多多，除了拍劇又開設自家時裝品牌，努力吸金，日前他更拍片介紹其位於深圳、逾2,000呎的豪宅新居。早前受訪時，他透露與圈外女友拍拖一年多，坦言不排除會閃婚，似乎已為成家立室做好準備。

晒訂婚戒指 高鈞賢日前到了美國拉斯維加斯及洛杉磯旅行，於社交網晒出多張揸跑車和四周打卡的靚仔相，其中更包括與女友在街頭咀嘴的放閃照。其女友戴上Cap帽及太陽眼鏡、身材高挑、上圍豐滿，穿上灰色貼身裙的她雖然用手遮肚，但小腹明顯微隆，似有了5個月身孕，手上更戴上訂婚戒指。

其實早前高鈞賢分享豪宅片段時，已有眼利網民發現其愛巢窗台出現「孕婦枕」，更有人問：「後面這個是孕婦枕嗎？跟我的是同款」、「要當爸爸了嗎？」看來高鈞賢即將有好消息宣布，更不排除是「雙喜臨門」。