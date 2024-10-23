收視冇壓力 為老公拉票 楊茜堯大想頭 夫妻包辦視帝后

視后楊茜堯時隔6年重返娘家主演台慶劇，坦言沒有收視壓力，又替老公羅子溢落力拉票，指老公攞視帝比自己獲獎更高興，但笑言若有機會夫婦齊齊包辦視帝視后也不錯。

楊茜堯、林夏薇、黃翠如及馬志威等昨日出席台慶劇《黑色月光》宣傳活動，分享拍攝感受。6年後再次重返無綫拍劇的楊茜堯，表示對收視沒有壓力。提到老公羅子溢早前替她公開拉票爭視后，她表示自己和老公一向都以平常心對待獎項，還反過來替老公拉票，大讚他於《婚後事》表現出色。問到是否有信心跟老公包辦今年台慶視帝、視后？楊茜堯笑指若有機會也不錯。談及今次視后之爭，胡定欣會否是勁敵？她指每個演員都全力以赴演出，彼此之間是良性競爭。楊茜堯又回應近日有人重提當年她與定欣的「批㬹」事件，她指從未發生過，跟對方談起也覺得很好笑，二人皆認為不用澄清。

林夏薇爆喊獲安慰 《黑》劇早前已率先在內地平台播放，飾演奸角的林夏薇跟馬志威備受外界好評。馬志威表示若觀眾討厭他會更開心，又大讚兩位視后是非常好的對手：「好信任我，畀我亂搞，好多場口都有事前溝通好。」薇薇則指首次演奸角很好玩，但坦言床戲甚具挑戰性，笑指幸好有監製和馬志威即場示範，馬志威則表示男男對戲很尷尬。薇薇又透露今次角色沉重，曾試過因為太投入角色，拍攝完出門便低頭大哭，獲茜堯抱抱安慰。至次被傳懷孕的黃翠如，穿上鬆身裙及平底鞋亮相，被問到是否有喜時則以笑帶過，表示：「要睇天。」