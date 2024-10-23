中娛星動：未婚生子傳聞損形象 熱巴慘淪「廣告女郎」 效法楊冪另起爐灶

內地花旦迪麗熱巴近年淪「廣告女郎」，鮮有影視佳作，有傳她將追隨前老闆楊冪腳步，離開公司自立門戶，並跟肖戰所屬的公司在影視上合作，企圖挽回劣勢；恰巧日前她再被暗指未婚生子，但經理人公司僅在子帳號為她闢謠，令離開之說更添服說力。而其粉絲不滿公司做法之餘，又四處辣火頭，跟楊紫、娜扎等的粉絲爆罵戰！

「90後」花旦迪麗熱巴過去曾有不少熱爆劇，但自從2021年的《你是我的榮耀》後似乎後繼無力，不但消失於頒獎禮，所演之作皆反應平平，今年更是完全沒有劇集播出。雖然她挾「新疆四美」美譽贏得不少品牌垂青，早前在巴黎時裝周更艷壓一眾內地女星，為品牌取下1.4億港元媒體價值，然而，她卻因沒有作品而慘遭揶揄是「廣告女郎」，就連粉絲亦看不下去。

日前她以「花花公主」造型出席代言活動，身穿銀色閃片Tube Dress谷胸示人，美則美矣，但粉絲忍不住向公司喊話，叮囑不要遺忘熱巴的演員身份：「除了造型以外，影視資源也一定要多多關注，多幫她物色一些適合的影視劇或電影題材，請時刻記得她是演員。」

搵肖戰加持 有指熱巴亦不甘淪為紙上明星，眼見除了「死敵」楊紫外，其他小花如趙露思、虞書欣、娜扎等相繼冒起，瓜分其影視資源，傳熱巴已另有盤算，將隨楊冪步伐離開經理人公司「嘉行傳媒」。熱巴於2014年簽約楊冪創立的嘉行，但自從楊冪去年離開後，熱巴亦意興闌珊，本有意隨對方外闖，但眼見楊冪也自顧不暇作品3連仆，才打消念頭，轉為成立自家工作室，影視方面則傳跟有不少自家製作《如懿傳》、《慶餘年》、《與鳳行》等猛劇及頂流小生肖戰的公司「新麗傳媒」合作，望在影視方面重振聲威。

另外，前日網紅郭美美在直播中不開名爆出頂流女星與頂流男星未婚生子，貼士是女方是新疆人，男方是東北人，矛頭直指曾傳緋聞的熱巴與黃景瑜，對此，嘉行透過只有3.1萬粉絲的工作室子帳號「迪迪熱線」闢謠：「該詞條與熱巴無關勿Cue！相關造謠訊息已採取法律手段維權！」但坐擁180.9萬粉絲的「嘉行迪麗熱巴工作室」帳號卻未有發聲，令外界進一步肯定熱巴今年內必會離巢，只不過差官宣而已。

粉絲四圍出征 粉絲不滿公司的做法之餘，更將怒火蔓延至其他女星身上，楊紫、娜扎、趙露思與鞠婧禕等的粉絲對「未婚生子」風波抱食花生態度，甚至將相關謠言廣為傳播，熱巴粉絲護主心切，翻炒其他女星的昔日傳聞以作報復，並要求工作室向其他粉絲一併提告：「熱搜裏造謠的楊紫粉絲一個一個告」、「還有趙露思粉絲、娜扎粉絲，一個也別放過」、「鞠婧禕粉絲也在，都給我告。」其他粉絲群起指摘熱巴粉絲通過辱罵其他女星的方式轉移視線，兩派粉絲爭論不休。