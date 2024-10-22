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丁海寅鄭素敏情侶寫真放閃
韓國男神丁海寅與女星鄭素敏早前合作熱播劇《媽媽朋友的兒子》期間傳撻着，兩人又不避嫌結伴到峇里島為時尚雜誌拍攝情侶寫真，並於近日公開。他們此行是為珠寶品牌影靚相，在鏡頭前擺出多個親暱甫士，展現型格與時尚魅力，散發浪漫氣息。
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