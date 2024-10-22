曹世鎬婚禮巨星列陣 太陽李昇基夫妻檔到賀 GD紅毛仔贈興

韓星曹世鎬前日與圈外女友拉埋天窗，婚禮雲集半個娛樂圈的巨星紅人，星光熠熠！天團Big Bang成員G-Dragon（GD）以一頭紅髮到賀，為今周重返樂壇預熱，隊友太陽、李昇基及朴信惠亦攜眷出席，非常畀面。

韓國42歲知名諧星曹世鎬，前日在首爾新羅酒店舉行盛大婚禮，迎娶年輕9歲的圈外女友，向來人緣極佳的他，獲當地半個娛樂圈的紅星到賀，婚禮陣容媲美頒獎禮。

染了一頭紅髮的GD，身穿黑白格仔西裝到賀，正好為本周推出的專輯先行預熱！其隊友太陽則罕有偕老婆閔孝琳到場，他與男星趙正錫的歌手老婆Gummy負責獻唱結婚祝歌，而男星李東旭則負責致賀詞。

朴信惠笑新郎趷高腳 其他星級賓客包括經常與新郎哥一同主持節目的「國民MC」劉在石、婚後鮮有合體露面的李昇基與太太李多寅、朴信惠與丈夫崔泰俊、李聖經、男團EXO成員燦烈與D.O.、李光洙、金鐘國、雪炫、李鎮旭、崔智友、劉延錫、柳俊烈、鄭容和、宋承憲、少女時代成員Sunny、Super Junior成員金希澈、圭賢與銀赫、李詩英、李侑菲、車太鉉、安在旭、K.Will、Somi、李准及2NE1成員Sandara等，堪稱史上最強巨星陣容。

曹世鎬在婚禮上與新娘甜蜜咀嘴，不少藝人紛紛在社交網分享婚禮盛況，當中朴信惠在限時動態展示新郎趷高腳與新娘合照的搞笑一幕，GD亦上載新郎風騷派心的短片。