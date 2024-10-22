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陳凱琳清涼出遊
藝人陳凱琳（Grace）近年成功轉型為KOL，又不時周圍飛工作及旅遊。近日有不少網民在馬來西亞捕獲她的身影，並把照片分享到社交網。Grace穿上吊帶裙全神貫注地四周打卡，玩得盡興。網友又透露她與一班人遊覽景點，但就不見老公鄭嘉穎隨行，網民留言大讚她保養得宜，少女味濃。
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