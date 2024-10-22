吳業坤半紅不黑慘被奚落 倪樂琳放假唔敢飛 做「宅女」等Job

應屆港姐冠軍倪樂琳及亞軍梁嘉莹放完兩星期大假，不過兩名「宅女」每天都留在家中，等待工作機會。而同場的吳業坤最近在網上發起投票，結果惹來網民圍剿，令好友JW也替她心痛。

歌手王灝兒（JW）、吳業坤、胡鴻鈞、周吉佩、倪樂琳及梁嘉莹昨日在尖沙咀出席無綫慈善騷記者會，倪樂琳與梁嘉莹得獎後首次參與大騷，可惜因時間緊迫，未有機會參加表演。兩人早前忙完領獎活動後獲得兩星期大假，但她們皆自嘲是「宅女」，放假都留在家中休息，倪樂琳謂：「日日都喺屋企，冇去旅行因為驚行開咗冇咗工作機會，所以都係留喺香港Stand By。」她又透露最近拍了台慶宣傳片，希望有機會做司儀，笑言最想在當晚成為幸運兒，抽到現金大獎。

JW心痛好友收惡評 另一方面，同場的吳業坤最近在網上發起投票「半紅不黑係好定唔好？」，結果不少網民選了「收皮啦」選項，他稱這個投票是為了測試網民有多刻薄：「原來真係好Mean，做呢行好多人都努力緊，就算唔紅，只要做喜歡嘅嘢，維持到生活就滿足。」被問到是否借故發牢騷自嘲半紅不黑時，他說：「我都唔紅，但係我覺得好難去計較，只要能夠上台唱歌，仲有自己嘅騷已經好好。」

將與胡鴻鈞開騷的他表示沒有被網民嚇倒，更希望可以吸引他們買飛支持。JW指他在網上搞投票太大膽，自己也曾遇過網上惡評：「你明知啲網民Mean就唔好測試啦，你自己攞嚟，你都踩咗咁多年氹，仲玩？」又戥好友受抨擊感心痛。