娛樂

林志玲踢腿騷Quali

林志玲一雙大長腿，令人睇到嘩嘩聲。 林志玲一雙大長腿，令人睇到嘩嘩聲。
林志玲一雙大長腿，令人睇到嘩嘩聲。
「台灣第一名模」林志玲2019年嫁給日本組合EXILE成員AKIRA後，定居當地並育有一子，不時在社交網分享日常與粉絲互動。最近，她便上載了一輯美照，身穿粉色衫大騷美腿，猶如「下衣失蹤」。而其中一張，林志玲更大玩踢腿，112厘米的長腿一覽無遺，讓人見識到其超強柔軟度。
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