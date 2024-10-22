林志玲踢腿騷Quali

「台灣第一名模」林志玲2019年嫁給日本組合EXILE成員AKIRA後，定居當地並育有一子，不時在社交網分享日常與粉絲互動。最近，她便上載了一輯美照，身穿粉色衫大騷美腿，猶如「下衣失蹤」。而其中一張，林志玲更大玩踢腿，112厘米的長腿一覽無遺，讓人見識到其超強柔軟度。