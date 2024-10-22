10月22日(二)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
10月22日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
林志玲踢腿騷Quali
林志玲一雙大長腿，令人睇到嘩嘩聲。
「台灣第一名模」林志玲2019年嫁給日本組合EXILE成員AKIRA後，定居當地並育有一子，不時在社交網分享日常與粉絲互動。最近，她便上載了一輯美照，身穿粉色衫大騷美腿，猶如「下衣失蹤」。而其中一張，林志玲更大玩踢腿，112厘米的長腿一覽無遺，讓人見識到其超強柔軟度。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20241022-1022_00282_034/林志玲踢腿騷Quali
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc