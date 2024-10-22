冷靜攻克難關 郭富城賽車奪季軍：不容易 已滿足

天王郭富城向來愛車，不時落場較量，日前他更於賽事中勇奪季軍，對成績大感滿意。至於王一博則於另一比賽中奪冠，事後興奮開香檳慶祝。

日前郭富城現身株洲國際賽車場，參與內地系列賽，使出拼勁奪得季軍，可喜可賀。事後他於社交平台報喜表示：「努力，認真，改變，不斷學習，不同的舞台不同的感受，這就是我的人生。第3名不容易，但已滿足，只因做到自己的水平與冷靜的發揮。」觀看了賽事直播的網民都大表緊張，紛紛留言讚天王太帥太厲害，更有人如現場直擊般感嘆：「好犀利，排緊第12位時發生輕微碰撞後，追上第10位，趁住大混亂追上第7位，跟住再上第4位直逼同隊車手，一個彎道驚險超車，取得季軍。」

王一博捲土重來摘冠 至於同為賽車狂熱分子的內地男星王一博，月前被拍得所駕駛的賽車突然失控，近日他捲土重來，現身珠海國際賽車場參加比賽，最終順利奪冠。事件獲不少電視頻道廣泛報道，大讚其車技高超，得獎後的王一博心情興奮，頒獎儀式時更開香檳慶祝，關於「恭喜85號賽車手王一博」的詞條更登上熱搜榜。

而台灣不老男神林志穎兩年前遇上嚴重車禍，但仍保持對賽車的熱愛。剛於本月15日迎來50歲生日的他，在社交網上載短片，分享早前與妻子陳若儀飛往意大利度假時，落場駕駛方程式賽車的喜悅。片中林志穎一臉認真地聆聽工作人員講解，之後鏡頭一轉，他以賽車手打扮示人，在賽道的時速一度超過210公里，相當刺激。