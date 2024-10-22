藝人孫慧雪於2016年嫁圈外有米男友羅天彥，婚後誕下兩子，一家四口生活無憂，活躍於社交平台的她，經常分享日常生活，吸引大批網民追隨。

臨近萬聖節，童心未泯的她悉心裝扮，並帶同一對囝囝到主題公園遊玩。現年42歲的她保養得宜，依然好有少女味，完全看不出已為人母，獲大批網友讚她愈活愈年輕。