娛樂

孫慧雪變裝迎萬聖節

孫慧雪一身造型充滿萬聖節氣氛。 孫慧雪一身造型充滿萬聖節氣氛。
孫慧雪一身造型充滿萬聖節氣氛。
藝人孫慧雪於2016年嫁圈外有米男友羅天彥，婚後誕下兩子，一家四口生活無憂，活躍於社交平台的她，經常分享日常生活，吸引大批網民追隨。
臨近萬聖節，童心未泯的她悉心裝扮，並帶同一對囝囝到主題公園遊玩。現年42歲的她保養得宜，依然好有少女味，完全看不出已為人母，獲大批網友讚她愈活愈年輕。
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