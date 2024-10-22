炎明熹驚現台慶劇 林夏薇做生招牌夠「胸」狠

視后林夏薇除主力拍劇亦兼顧鑽石生意，更當模特兒擔任最強代言人，近日她在網上發放震撼彈，真空上陣晒胸Sell最新系列鑽飾。而她演出的新劇《黑色月光》日前在內地播出時，竟見炎明熹「現身」，網民猜測在無綫播出時相關片段會否被刪。

林夏薇昨日變身模特兒，以華麗及型格造型為其自家鑽飾品牌宣傳，露肩裝盡顯其高貴氣質外，另一款走型格風的「中門大開」西裝褸Look，騷胸半露，性感度爆燈令人大吹口哨。薇薇留言喜歡鑽石跟演戲，原來兩者有共同之處：「鑽石透過不同形狀跟元素，展現出不同風格美，多樣性的美麗需要通過不同元素和諧結合，才能散發出獨一無二的氣質。正如一齣精彩的劇集，要有着不同特質演員、優質劇本及團隊拼合出來，互有攻守，和諧並巧妙地連接，才會成為出色作品，當中最最最重要，還是要觸動人心。」一個Po就滿足她兩個宣傳願望，果然是才女。

拍劇出動私伙 至於由薇薇夥拍另一視后楊茜堯合演的台慶劇《黑色月光》將於下周一在無綫強勢登場，劇集率先在內地熱播，薇薇飾演的「卓慧雲」，角色上一反過往，加上造型及演技層次都有很大變化，令觀眾非常驚喜，更有眼利網民指她出動私伙鑽飾配搭多套靚衫，成功打造出配合角色的貴氣形象。

另外，傳因不續約無綫而遭雪藏的炎明熹（Gigi），被網民驚見她在《黑》劇出現，內地最新一集劇情中講述楊茜堯、楊卓娜及黃翠如三姊妹唱K揀歌時，卡拉OK螢幕正播放Gigi的MV，令網民大感驚喜，不過有網友笑言未知Gigi是否只限於內地平台現身，到無綫播出劇集時，相關片段可能遭「無情一剪」。