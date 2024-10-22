舒淇同場 掀「初吻」回憶 謝霆鋒明年開騷 歌迷求「小王菲」幫唱

藝人謝霆鋒已經超過20年沒有舉行個人演唱會，有消息指他已落實明年啟動巡唱，正在忙於拍攝電影的他，前晚現身時再漏口風，表示稍後在港將有新搞作，即時引起樂迷極大回響，着他盡快官宣演唱會。由於活動上他與女友王菲的愛女竇靖童同場，網民紛紛跪求他邀「小王菲」童童擔任個唱嘉賓。

外界一直形容謝霆鋒為「被演戲耽誤的歌手」，歌迷多年來不斷要求他重開個唱，但專心影壇發展與力求完美的他，始終不為所動，直至今年中在莫文蔚演唱會擔任嘉賓，他才鬆口暗示：「不好意思這麼久未有演出，會盡快安排。」此話一出，即惹來歌迷哄動，據知向來說得出做得到的霆鋒，其實近年不時就演唱會重啟跟公司開會，遲遲未落實主要是場地問題，他多次表示要以一個不一樣的演唱會報答樂迷，明言希望在戶外開騷，但申請手續需時，故要推到明年才可以真正落實演出。

而近期正忙於留守北京拍攝袁和平執導新片《鏢人》的謝霆鋒，突然在上海出席品牌活動，並與舒淇同框，勾起粉絲集體回憶。當年霆鋒以16歲之齡初闖影壇，接拍《新古惑仔之少年激鬥篇》更勇奪金像獎「最佳新演員」，當時於片中便是被舒淇奪去螢幕初吻。

當晚霆鋒以一身黑色型格打扮登場，所戴上的巨型墨鏡更見搶鏡，與舒淇的巴掌臉相映成趣。期間霆鋒笑笑口接受訪問，並認真地說：「我最近拍緊電影，拍完之後相信差唔多會有啲新嘅公布，喺香港。」網民隨即估計他是指將於香港舉行的演唱會，並紛紛留言：「要準備搶飛了」、「搶得到票嘛？」

闖樂壇充滿王菲影子 由於活動上他與竇靖童（童童）同場，不少人更留言希望他的個唱會邀請「小王菲」童童同台演出，締造經典的一幕！事實上霆鋒與童童關係不錯，童童曾被拍得現身片場探班，與霆鋒有講有笑，月前受訪時她更明言希望跟霆鋒學滑雪。但據悉霆鋒的巡唱暫時仍未有具體方案可對外透露，一切有待他完成手頭上工作後，才能認真與經理人公司開會籌劃，相信粉絲要耐心靜候「佳音」。

至於現年27歲的童童自8年前出道當歌手後，不少樂迷都愛拿她與母親王菲相比，無可否認童童至今仍未能成為樂壇傳奇，但一步步走來已開始闖出亮麗成績，她曾經憑電影《七月與安生》主題曲《It's not a crime》入圍角逐金馬獎「最佳原創電影歌曲獎」，及演出劇情片《第十一回》奪得天壇獎「最佳女配角」。本月26日將於上海展開首個個唱的她，近日被指無論外貌或聲線都甚有王菲的影子，盡得母親真傳，而個唱門票亦早已售罄。