玩轉麥花臣 宇璸送飛吻 CRAVITY衝落台 港迷哄動

韓團CRAVITY前晚與GOT7成員宥謙同日在港開騷對撼，9子玩足3個半小時，除了賣萌冧粉絲，又為成員宇璸慶生，Encore時段更走下台，惹來大批粉絲蜂擁而上，氣氛High爆！

出道4年半的男團CRAVITY在海外大受歡迎，他們相隔1年多再訪港，前日及昨日假旺角麥花臣場館舉行兩場FAN-CON。首場演出中，9子以黑白戰衣型爆登場，勁歌熱舞跳唱《VENI VIDI VICI》及《Love or Die》兩曲揭開序幕，台下粉絲不斷瘋狂尖叫！

他們逐一用廣東話打招呼，Allen搞笑說：「我哋係你哋嘅寶貝！」又讚粉絲「世一」。之後進行遊戲環節時，各成員扮可愛讓大家拍照，期間輪流賣萌說：「嬲嬲豬！」十分爆笑。性珉透露前日一早落街買杧果吃，又指想跟隊友一起去主題樂園。

宥謙@GOT7同日開騷 9子隨後分組表演男團Seventeen的《Fear》、NCT Dream的《dive into you》及SuperM的《Jopping》。他們除了演繹近期的歌曲《C'est La Vie》及《MEGAPHONE》，亦有獻唱早期的歌曲，合共表演近20曲。經常被讚臉圓圓超級可愛的刑準，即場學講廣東話「圓圈」，並跟粉絲互動說「刑準圓圈」，至於性珉則表示非常喜歡香港，有機會想再來玩。

尾聲部分，粉絲準備大蛋糕為宇璸慶生，令他驚喜又感動，風騷派心兼飛吻，再跟全場粉絲大合照。9子在Encore時段特地走下台，跟大家近距離接觸，惹來大批粉絲蜂擁而上，場面有少許混亂。他們全晚玩足3個半小時，令觀眾非常盡興！

至於韓團GOT7成員宥謙同日在西沙開騷對撼，以背心上陣大晒麒麟臂的他，清唱一小段香港歌手姜濤的《Every Single Time》送驚喜。