暢所欲玄：你的語言決定了你的人生

很多人都懂得請教坊間專家高手計算出自己的八字運程，繼而布好風水局，又每年買了一大堆昂貴的風水物來擺放，但是否真的能帶來改變，獲得你想要的好運？

命不能改，運可以轉。舉例，以前身體出現疾病，沒藥可救，等死！今天好多疫病惡疾都有新治療藥物。正所謂「天下萬物皆為藥」，往後仍有可能不停出現新的疾病，放心，今天暫時找不到解藥，終有一天會找到，其實老天已安排好了。

在我們的日常生活中，每講出一句說話都是有能量的，在宗教有加持，即用一些祝福行為，讓你增加運勢。如果你經常把「煩死」、「累死」、「氣死」、「我好窮」、「身體不好」、「倒霉」、「運氣不好」等字眼掛在嘴邊，除了招來禍端，也會影響自己的福氣！千萬不要說「我走啦」，可以改口說「我回去」，不要天天賣慘，把自己的苦難說給天下人聽。記住它打不倒你，那你就更強大，不要只顧為別人撐傘，到頭來淋濕了自己。