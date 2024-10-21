黃曉明借行善救形象？

內地男星黃曉明早前公開認愛網紅女友葉珂，不過葉珂在直播間的發言引發爭議，更連累黃曉明的形象受損。近日黃曉明返回家鄉青島展開連串的慈善工作，他參與母校的百年校慶活動，出席校史館揭幕儀式，並宣布成立獎學金，此行卻惹來網民討論，有人認為他是刻意利用行善來挽回形象。