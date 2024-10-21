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蔚雨芯出「峰」頭
藝人蔚雨芯出名樣靚身材好，日前她與顏值相當的好友到淺水灣商場食飯，在餐廳玩自拍，她穿着吊帶低胸花花裙，友人穿着白色露肩裝，猶如姊妹花，她們自拍時刻意背對背，舉起手機互動，效果十分有趣，獲網民大讚狂派心：「開心甜女神」、「自然美」、「Pretty Sexy Lady」、「好性感好可愛喔」。
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