獨家專訪：獲打本開戲 古天樂立4大家規 羅浩銘過關自救

近年香港電影市道疲弱，業界正不斷尋求出路，本身擁電影及經理人公司的古天樂，原來早已立下4大「家規」協助旗下藝人開拓新路向，決不「齋坐」呆等機會。當中曾演出《明日戰記》的羅浩銘達標，成為首位獲公司支持拍自家故事的藝人！

古天樂多年來致力推動影壇，助業界謀求更多出路，早於2018年與旗下藝人開大會，着大家積極發展自家故事，而羅浩銘（Ken）早前就完成一部由自己一手包辦原創故事、策劃、武術指導兼演員的電影《觸電》，坦言全因有古天樂的鼓勵：「2018年應該差唔多過年嘅時候，老闆（古天樂）同我哋講，做演員唔好咁被動，唔好等運到、等劇本到，要主動啲，叫我哋嘗試自己寫古仔，公司會有編劇團隊審核，如果OK，佢會支持開戲，但有4個條件必須符合，第一：戲唔能夠太貴，中小型資金；第二：要有動作場面，方便賣埠；第三：要正能量，唔好太極端同瘋狂；第四點亦係重點：點樣可以說服佢，用一張同等價值嘅戲票，唔去睇億元荷里活製作，而入場睇你拍嘅戲。」

正正因為古天樂如此有遠見的一番話，旗下不少藝人都積極嘗試，Ken直言交了近10個故事，最終只有《觸電》成功過關，不過拿到入場券亦不是無敵，之後的劇本創作相當漫長，幸於2023年終成功開拍。他至今仍很感激古天樂給予機會，令他成為公司首位完成自創故事的藝人。

筵開60席慶生 要拍一齣好戲殊不簡單，深受觀眾喜愛的《九龍城寨之圍城》拍攝時就困難重重，Ken與此片亦有一點淵源，他說：「當時唔知公司開呢套戲，不過幫電影《裡應外合》做武指時，香港武師好短缺，因為有部奧斯卡影帝科華士韋德加（Forest Whitaker）、Tom Hardy主演嘅西片請咗一批香港武師去英國幫手，香港得番好少武師。到我哋開工嗰陣，先知原來團隊有人都幫緊《九》片訓練演員，所以兩部戲係共用同一班武師。」

另外，古天樂今日牛一，他早前在沙田筵開60席提早舉行慶祝派對，現場更有醒獅助興，一眾長輩向古仔送上大利是，粉絲則輪住上台跟偶像合照，氣氛熱鬧。