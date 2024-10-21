陳曉華口快洩「蜜」 直認朱敏瀚係老公
上位小花陳曉華昨日出席新劇宣傳，稱劇中備受呵護，是「受保護」擔當。傳與朱敏瀚結婚的她，在遊戲節目中直認對方是老公，獲全場起哄恭喜！
視后胡定欣、視帝黎耀祥、蕭正楠、陳曉華（Hera）與羅天宇等，昨日現身台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》花車巡遊，眾人以民初戲服上陣，定欣與黎耀祥坐開篷古董車，其他演員則乘坐開篷巴士尾隨，途經中環至尖沙咀，吸引大批市民圍觀，聲勢浩大！
胡定欣爭視后唔讓賽
Hera透露從15套戲服中挑選最漂亮的一套：「我每次着呢套衫就畀人救，好有被保護嘅感覺，好似BB咁。」又笑言是劇中的「被保護」擔當。至於定欣早前與楊茜堯現身郭晉安生日派對，兩人攬頭攬頸，被網民翻炒她們14年前在台慶頒獎禮上互藐批㬹的不和片段，定欣笑說：「嗰日我哋都有話係咪要再玩批㬹，我哋自己笑囉！好開心大家都有台慶劇出。（你哋爭視后，會唔會讓賽？）有實力唔使讓，讓就唔係真正勝利者。（頒獎禮當日重演批㬹？）批住上。」問她是否恨攞視后，黎耀祥搶答：「我代佢答梗係想。」又自認想贏視帝，問是否想挑戰羅嘉良及郭晉安成為3屆視帝，他肯定地說：「梗係想，等於問我想唔想發達，就算知道發唔到達都想！」
另外，《巾》劇演員亮相無綫綜藝節目《大師兄開心嘩鬼感謝祭》，Hera甫出場即被錢嘉樂追問與朱敏瀚的婚訊，她口快快講「多謝」，引來全場起哄大叫「恭喜」，她過了數秒才否認：「假㗎！」及後玩「開心無敵落大閘」時，其中一題的答案是朱敏瀚，聽到貼士是「你男朋友」，Hera大聲問：「幾多個字？」有人補充說「你老公」，她即大叫「朱敏瀚」，認真坦白。
人人做記者
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