陳曉華口快洩「蜜」 直認朱敏瀚係老公

胡定欣爭視后唔讓賽

Hera透露從15套戲服中挑選最漂亮的一套：「我每次着呢套衫就畀人救，好有被保護嘅感覺，好似BB咁。」又笑言是劇中的「被保護」擔當。至於定欣早前與楊茜堯現身郭晉安生日派對，兩人攬頭攬頸，被網民翻炒她們14年前在台慶頒獎禮上互藐批㬹的不和片段，定欣笑說：「嗰日我哋都有話係咪要再玩批㬹，我哋自己笑囉！好開心大家都有台慶劇出。（你哋爭視后，會唔會讓賽？）有實力唔使讓，讓就唔係真正勝利者。（頒獎禮當日重演批㬹？）批住上。」問她是否恨攞視后，黎耀祥搶答：「我代佢答梗係想。」又自認想贏視帝，問是否想挑戰羅嘉良及郭晉安成為3屆視帝，他肯定地說：「梗係想，等於問我想唔想發達，就算知道發唔到達都想！」