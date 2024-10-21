《巾幗4》收服賤嘴 黎耀祥胡定欣狼狽為奸

無綫台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》今晚八時三十分在翡翠台首播，新劇由三屆視帝黎耀祥與兩屆視后胡定欣孭飛演出，霸道的「七爺」胡定欣遇上賤嘴「柴十七」黎耀祥，狼狽為奸，聯手稱霸上海。

視帝黎耀祥與視后胡定欣主演的無綫台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》今晚隆重首播，劇集由方駿釗監製，更有《巾幗梟雄》系列的「金牌編審」張華標再次坐鎮，單看宣傳片已經感受到劇力萬鈞，令人期待。無綫王牌劇集《巾幗》系列現時拍到第4季，屬全新故事，以民國的上海為背景，圍繞黎耀祥飾演的「柴十七」與胡定欣飾演的「七爺」狼狽為奸，稱霸上海的義海豪情。

祥仔今次演的「柴十七」可說是《巾幗》經典角色「柴九」與「劉醒」的混合體，平民出身的他擁有高超生意頭腦，但一把「賤嘴」令他禍從口出，後來被為錢不擇手段的定欣收服，在公在私甘心為她賣命，一起披荊斬棘，及後更互生情愫。

獨門招數背對白 今次拍攝《巾幗4》，祥仔在演繹上自然手到拿來，其中一場3頁紙、猶如急口令的長對白演出，盡顯其視帝功架，拍畢後，連監製也問他是否花了很長時間背誦，祥仔卻從容表示：「尋晚睇咗兩次咋。」監製爆料指他原來有一套獨門的記對白方法。

《巾幗4》原本由鄧萃雯演出，後來由定欣臨危受命「捱義氣」接棒。承受外間巨大壓力，加上一開工已是她的主戲份，每日拍攝時間又長達14小時以上，極度考驗心理和體能，難怪定欣愈拍愈瘦，身形本已纖瘦的她煞科時共瘦了3kg：「壓力係嚟自大家對劇集嘅期望，祥哥、雯女喺《巾幗》好深入民心，當時有好大回響，開拍前有唔同新聞，對於由我去演有唔同嘅反應。未拍前壓力大啲，到演出代入角色後，壓力就嚟自點樣演好角色。『七爺』霸氣角色需要好大能量，開工3日大家已經發覺我開始瘦。」已是第8次與祥仔合作的她，覺得在《巾幗》再碰頭，感覺很有意思。