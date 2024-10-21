接廣告低調復工 笑湯洛雯歎夠 朱千雪催姊妹生B

藝人朱千雪早前偕湯洛雯等閨蜜，到日本見證蔣家旻結婚。5月榮升人母的千雪，指蔣家旻可以好好享受二人世界再計劃生育，至於湯洛雯就已享受夠，故催促好姊妹盡快生B！

朱千雪、泳兒、廖碧兒及林愷鈴等昨日出席活動，產後首次公開露面的朱千雪，坦言要撇下囝囝出席活動，有點不捨：「今朝4點幾起身同佢玩咗陣。」她指現時跟老公輪流湊B，讚囝囝算是冷靜的BB，一般眼瞓或肚餓時才會哭，又透露7月已復工，除了律師樓工作，亦有接拍廣告。

泳兒考慮執導筒 提到早前與「2Line黨」成員湯洛雯、岑杏賢和張嘉兒飛日本見證閨蜜蔣家旻結婚，問到可有鼓勵對方趁嫩生B？她笑說：「佢啱啱結婚，享受吓二人世界先，生咗之後冇得瞓、冇得玩又冇得食，哈哈！」不過就笑指湯洛雯已結婚一段日子，所以不忘催促好姊妹快點生B。她指幾位姊妹很久沒聚頭，亦是首次一起旅行，相當盡興，又不忘多謝老公特意請假湊B，讓她安心去玩，特別珍惜今次的Me time。

同場的泳兒自言比男友更晚睡，有時甚至會清晨才去睡，夜深時分會跟男友在家中睇電影，間中會睇到睡着，但就覺得很甜蜜。此外，她透露正籌備出新歌，現時只欠拍攝MV，或會跟導演合作執導，挑戰另一範疇。

泳兒