游走THE SOUTHSIDE獻聲 處男作打人情牌 周殷廷恨視后加持
歌手周殷廷除了唱作了得，搞氣氛亦有一手，昨日在商場騷破格走勻各層跟市民打招呼。他透露明年將初嘗電影導演滋味，對於劇本獲視后佘詩曼公開讚賞，感到十分高興。
歌手周殷廷（YT）與鄧凱文（Moon Tang）昨日現身THE SOUTHSIDE為《Music Lounge音樂盛會》演出，吸引大批樂迷及市民圍觀，場面熱鬧，YT獻唱時走到商場2、3樓，跟市民作近距離接觸，相當識做。
Moon Tang舞出情感
他受訪時表示，正忙於籌備兩部由他執導的電影《雨夜之徒》及《疾風》，預計明年開拍，提到佘詩曼早前公開大讚《雨》片劇本寫得好，他表示阿佘與此片監製相識多年，機緣巧合下看過劇本，他感激對方欣賞，問到阿佘會否有機會參與？他笑說：「依家話係冇參與嘅，但耳聽三分假，究竟幾多成係真，我都唔知。（有冇同佢傾過？）暫時未有，因為想件事再落實啲先，如果佢有興趣，時間又允許，有佢加持絕對係錦上添花！」
至於Moon Tang正籌備新歌，希望趕及今年內推出，又透露已學習現代舞2年，期望以另一方式表達內心情感。
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