游走THE SOUTHSIDE獻聲 處男作打人情牌 周殷廷恨視后加持

Moon Tang舞出情感

他受訪時表示，正忙於籌備兩部由他執導的電影《雨夜之徒》及《疾風》，預計明年開拍，提到佘詩曼早前公開大讚《雨》片劇本寫得好，他表示阿佘與此片監製相識多年，機緣巧合下看過劇本，他感激對方欣賞，問到阿佘會否有機會參與？他笑說：「依家話係冇參與嘅，但耳聽三分假，究竟幾多成係真，我都唔知。（有冇同佢傾過？）暫時未有，因為想件事再落實啲先，如果佢有興趣，時間又允許，有佢加持絕對係錦上添花！」