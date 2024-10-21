娛圈單打：手掌手背都係肉 一男兩女點揀好

劉亦菲主演的《玫瑰的故事》已經落幕，大家都好奇「神仙姐姐」現實中情歸何處，網上隨即爆出佢同《去有風的地方》拍檔李現熱戀的傳聞！網民言之鑿鑿指出，李現同劉亦菲疑似假戲真做，明明劇集早就下檔，竟然繼續共用同一架保母車，仲有圖為證，搞到一眾CP粉好不興奮。

殊不知，兩位主角仍未就緋聞有所回應，就有另一美女花旦爭住「官宣」參戰，喺微博晒出同李現的甜蜜合照。話說先後與李現兩度合作拍劇的楊紫，趁李現本月19號生日，在微博晒出合照並送上生日祝福。嗯，雖然話只係好拍檔好感情啫，但李現呢頭同神仙姐姐共用一車，楊紫嗰頭送祝福送唔切，你話冇半點宣示主權的味道，真係好難令人信服喎。

之不過，楊紫都唔係第一年踏正男方生日送祝福㗎嘞，而係連續第6年咁做，睇嚟都好長情喎。佢哋2019年合作《親愛的，熱愛的》，「霸總愛上我」高甜劇情令呢對螢幕CP大受歡迎；徇眾要求下今年在古裝劇《國色芳華》二搭，粉絲早就將佢哋視為一對。

之但係，舊年同神仙姐姐合作的《去有風的地方》一樣好甜蜜療愈，女方雖然比男方大近5歲，但外表一啲都冇違和感，於是又有粉絲轉軚，改為站隊神仙姐姐！唔通楊紫有危機感，即刻還以顏色？

手掌係肉，手背又係肉，兩個都係靚女，畀着你係李現，都唔知點揀！唔通真係「細路仔先做選擇，我兩個都要」？講真，以劉亦菲呢個年紀呢個級數，可能都會Prefer姊弟戀多啲，睇吓日本的綾瀨遙撻着細11歲的男團成員就知有幾爽啦。