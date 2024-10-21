縫過百針留20吋疤痕 蔡一傑開腦切瘤：會繼續唱歌跳舞！

現年57歲的草蜢成員蔡一傑驚爆已接受手術切除腦部腫瘤，更展示開腦後目測達20吋及縫了過百針的超長U形疤痕，觸目驚心！吉人自有天相，他經過休養已平安出院，並以嘹亮的聲音報平安，預告將繼續跳唱開騷，但未有交代腫瘤是否良性。

蔡一傑上月22及23日原本隨草蜢另外兩位成員假美國三藩市舉行一連兩場巡唱，惟開騷前，草蜢在社交網公布傑仔經醫生專業判斷，暫不適宜作任何公開表演或出席任何人多的公眾場合，最終只有其胞兄蔡一智及隊友蘇志威演出。日前突傳傑仔病情嚴重，有「免疫系統失調」問題，不過所屬的寰亞公司發言人稱阿智透露弟弟目前沒大問題，正在休息中，毋須擔心。

由於傑仔一直未有交代所患何病，加上整個月未有發布近照，外界對其病情眾說紛紜。昨日他終於在社交網發布兩張最新圖片，身處私家醫院病床的他變了光頭，更震撼是後腦位置的縫針相，見傷疤範圍極廣，由左耳橫跨整個頭骨再直落右耳，估計縫了過百針，不過見他已開始長出頭髮，而手術是於一個月前，即三藩市開騷期間進行，現時他已出院回家靜養，估計醫療費過百萬。

接受開腦大手術後的傑仔精神似乎不錯，留言指手術非常順利，多謝家人在身邊支持和鼓勵，亦感激好兄弟阿智及蘇志威在美國騷的落力演出，同時多謝醫護及主診醫生的高超醫術，助他重新站起來，以及公司同事、老闆林建岳的體諒及支持，相信自己往後的人生定更精彩。

報平安聲線嘹亮 為了令粉絲更安心，傑仔以嘹亮聲線透過傳媒報平安：「我想同愛我嘅朋友講聲，你哋千祈唔好擔心我，我會喺不久嘅將來，好快趣、好快趣同大家見面。喺呢段期間，我希望大家畀啲空間，畀我好好哋慢慢康復、痊愈，然後約定大家跟住落嚟嘅日子，我相信一定係會好精彩。我哋會繼續唱歌、跳舞，繼續開Party，OK？約定大家喇！」但就未有提及腫瘤是否屬良性。而草蜢預告明年將舉行入行40周年紅館演唱會，據知至昨日為止，開騷計劃暫時未有改變。

其實傑仔抱恙有迹可尋，完成開刀前的佛山站巡唱後，其煮食頻道已暫停更新，而他缺席三藩市巡唱時，又在社交網憑歌寄意，上載唱《暫停，開始過》的短片。雖然入行39年以來，他一直勤做運動及注意飲食，惟3年前開始幾乎每年一病，先是2021年生蛇，翌年開騷前突失聲要打開聲針，去年綵排澳門騷前又扭傷左腳。

阿智和蘇志威昨日受訪，異口同聲表示望留空間給傑仔休息，而阿智前日在社交網上載運動片，留言：「遇到事情只有三步，接受、面對、解決及勇敢做自己。」

樂觀心態成關鍵 蔡一傑做完切除腦瘤手術，對於再踏舞台，家庭醫生關嘉美表示只要手術成功，把腫瘤完全切除，是可以復出工作：「最緊要係佢有積極同正面嘅心，康復後係可以同一般人一樣出嚟做嘢，重新投入社會，千祈唔好覺得生瘤會諗自己唔知擺幾耐，只要手術成功，冇後遺，就要支持自己繼續做嘢，個人開心，先會康復得快，佢要對自己有信心！」對於腫瘤的形成，無論良性或惡性，關嘉美醫生指尚未知真正成因，有可能是遺傳和環境因素，建議大家樂觀面對人生，心境快樂，人自然會健康。