Liam墮樓前細節曝光 曾叉頸動粗

英國男子組合One Direction成員Liam Payne，周三在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯一間酒店露台墮樓死亡，終年31歲。網上近日流傳一張疑似Liam死前的最後照片。

據知照片攝於他離世當日，身穿白背心的他滿面鬍鬚，樣子憔悴，在酒店外與一眾粉絲合照後返回酒店房。一名在他死前不足1小時前，曾與Liam見面的美國女住客透露當時情況，她與友人於酒店大堂遇上正等候升降機的Liam，他主動自我介紹，並叫她們一同入升降機。

她憶述：「之後佢捉住疑係同佢一齊嘅女子，扮鍊住佢條頸，雖然好細力，但大家都睇到好不安。」10分鐘後回到大堂時又見到Liam，他躺臥在梳化查看手提電腦，睇完電郵後大怒兼爆粗，然後將電腦掟落地，她隨即過去慰問，Liam說：「我曾經係男子組合成員，所以就搞到咁X慘。」不久後，Liam不小心絆倒在地上，職員即時扶他上房。

另一方面，Liam的父親Geoff Payne日前已飛抵阿根廷認屍，安排將兒子運返英國，前晚他現身事發酒店與門外大批歌迷一同哀悼Liam。