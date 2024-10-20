洗腦新歌 癲喪突圍 Rose激咀Bruno Mars 砌低Jennie稱霸
韓團BLACK PINK成員Rose與美國天王Bruno Mars合作炮製驚喜新歌，有別於以性感造型谷碟的隊友Jennie，她憑洗腦曲風加上MV大玩癲喪成功突圍，並揮低Jennie，稱霸韓國4大音源榜！
女團BLACK PINK成員Lisa、Jennie及Rose最近分別公開Solo歌曲，Lisa上月底在美國大型音樂節率先表演新歌《MOONLIT FLOOR》。Jennie緊接於本月11日推出單曲《Mantra》，以多個性感造型拍攝MV。她日前相隔多年，單拖參演韓國音樂節目《M Coutdown》，更勇奪本周冠軍歌曲，但講到網絡熱度，卻遠不及隊友Rose的新歌。
見Lisa索價兩千
上月底落實簽約美國知名唱片公司的Rose，前日公開與同門師兄Bruno Mars合作的新歌《APT.》。該曲靈感來自韓國人最愛玩的酒席遊戲「Apartment（APT.）」，她透露在錄音室教團隊玩這個遊戲，大家都玩得相當興奮，最後決定把它變成歌曲，Bruno亦有參與創作。除了旋律洗腦，MV風格憑癲喪出位，還有Rose突襲強吻Bruno的畫面，熱鬧又搞笑。新歌推出後隨即熱爆網絡，MV上架一天狂吸逾3,000萬點擊，更空降韓國MelOn、Genie、Bugs及FLO音源榜第一位，成績比Jennie更亮眼！
另外，Lisa日前行內衣騷，事後在社交網分享參加After Party的性感戰衣，以透視裝上陣晒黑Bra，谷胸兼露纖腰，十分火辣。她將於下月19日於亞洲國際博覽館Arena舉行香港粉絲見面會，昨日官方公布票價，最貴的VIP門票索價2,199港元。
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