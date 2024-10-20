洗腦新歌 癲喪突圍 Rose激咀Bruno Mars 砌低Jennie稱霸

女團BLACK PINK成員Lisa、Jennie及Rose最近分別公開Solo歌曲，Lisa上月底在美國大型音樂節率先表演新歌《MOONLIT FLOOR》。Jennie緊接於本月11日推出單曲《Mantra》，以多個性感造型拍攝MV。她日前相隔多年，單拖參演韓國音樂節目《M Coutdown》，更勇奪本周冠軍歌曲，但講到網絡熱度，卻遠不及隊友Rose的新歌。

見Lisa索價兩千

上月底落實簽約美國知名唱片公司的Rose，前日公開與同門師兄Bruno Mars合作的新歌《APT.》。該曲靈感來自韓國人最愛玩的酒席遊戲「Apartment（APT.）」，她透露在錄音室教團隊玩這個遊戲，大家都玩得相當興奮，最後決定把它變成歌曲，Bruno亦有參與創作。除了旋律洗腦，MV風格憑癲喪出位，還有Rose突襲強吻Bruno的畫面，熱鬧又搞笑。新歌推出後隨即熱爆網絡，MV上架一天狂吸逾3,000萬點擊，更空降韓國MelOn、Genie、Bugs及FLO音源榜第一位，成績比Jennie更亮眼！