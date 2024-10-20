邱芷微捉未婚夫練喊功

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》近日的劇情聚焦在邱芷微飾演的「賈名媛」、阮政峰飾演的「池子孝」及「Liza」姜麗文的感情線，當中邱芷微的喊戲，獲網民大讚感人。她表示要多謝未婚夫陪她排戲，自言重溫片段都眼濕濕。另外，她日前在港拍了一輯Pre Wedding靚相，計劃蜜月旅行時再多影一輯。