娛樂

王賢誌直擊表錯情
藝人王賢誌主理的男男戀愛配對真人騷《Boyscation Too》正在熱播，12位參加者進行「心動錄音」，可惜出現錯摸，參賽者Tyler收到Juzco的心動錄音，卻坦白道出對方不是他喜歡的類型。Juzco知道他心繫另一參賽者Kurt，但自言不介意他喜歡誰，只希望他有一刻會進一步了解自己。
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