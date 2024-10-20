藝人王賢誌主理的男男戀愛配對真人騷《Boyscation Too》正在熱播，12位參加者進行「心動錄音」，可惜出現錯摸，參賽者Tyler收到Juzco的心動錄音，卻坦白道出對方不是他喜歡的類型。Juzco知道他心繫另一參賽者Kurt，但自言不介意他喜歡誰，只希望他有一刻會進一步了解自己。