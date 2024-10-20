素海霖酥胸半露 咬唇施誘

香港首位AV女優素海霖出道不久已有超高人氣，身材豐滿的她經常在社交平台派福利，分享生活日常及預告工作行蹤。她日前上載性感靚相，挑戰尺度，披上浴袍但衣襟半掩半開，雪白豪乳呼之欲出。她更在浴室對鏡自拍，做出咬唇動作，意態撩人。畫面如此香艷，一眾網民都直言睇到流鼻血！