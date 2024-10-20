換足5套新裝閃爆鏡 張敬軒開騷動怒 嗌歌迷「7街瞓」

歌手張敬軒一年內在澳門開足30場巡唱，打破當地演唱會紀錄。而前晚演出期間，他換上5套新裝，更展現幽默感，用鄉音說道：「你7街瞓」，令歌迷笑爆肚皮。

張敬軒（軒仔）前晚展開「THE PRIME CLASSICS」巡唱的第三章，打破了澳門演唱會史上的紀錄。當晚軒仔更添置新裝，其中一套黑色閃閃連身衫，搭配頸上大理花飾物，相當吸睛，他表示：「我同服裝設計師話我鍾意着啲好貼身或者好似呢個咁樣飄吓飄吓嘅衫，我係嗰啲Quite Elegant，好低調嘅華麗，點知佢又整咗呢件好似有4萬幾粒水晶嘅衫畀我。」引來全場大笑。而另一套閃石開胸西裝，則以7萬粒水晶釘裝而成，重量超過40磅。

重現波波裝置 另外，軒仔又分享童年事，指兒時曾在媽媽的卡拉OK中開「個唱」：「逢星期五晚都有表演時間，陳慧嫻小姐嘅告別演唱會係我嘅表演節目，我可以成個演唱會由Opening唱到Ending為止，最神奇就我哋同屬一間唱片公司，慧嫻姐姐就嚟開演唱會啦，依家我爭取緊可唔可以去做嘉賓。」他又表示與第一代歌迷朋友因疫情關係6年沒見面，今次演出特別為歌迷重現了紅館Show《俏郎君》波波裝置的一幕，相當有心思。

而軒仔開騷前，曾在社交平台溫馨提示歌迷要注重「睇Show的禮儀」，當他在台上大讚：「可能吸取咗去年嘅教訓，冇人大嗌、冇人亂講嘢……」話口未完，即有人大嗌，軒仔無奈謂：「佢係咪嗌除衫？老公？你周街嗌人老公嘅咩？你兩條友如果再係咁嗌，我真係發嬲畀你睇！」怎料歌迷竟叫好，軒仔再說：「嗱，你哋拎起電話，我錄一段畀你哋返屋企留念，你哋想睇張敬軒鬧人吖嘛，呢期好Hit㗎呢句『你7街瞓！』（網絡潮語），喺自己演唱會度着到咁靚，用鄉音叫人你7街瞓……唉！」笑爆全場。