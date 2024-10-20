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龍門陣
虞書欣田曦薇 Cosplay似公仔
虞書欣（左圖）與田曦薇猶如從漫畫走出來的美少女。
內地女星虞書欣、宋茜與田曦薇前晚以Cosplay打扮現身活動，虞書欣化身粉紅芭比，以孖辮Look配銀色短裙示人，甜美可愛。她在活動上又跳又唱，非常落力，獲讚像公仔般漂亮。
至於宋茜與田曦薇同樣以露肩短裙上陣，前者以藍色為主題，田曦薇則以銀白髮搶鏡，妝容精緻如洋娃娃。
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