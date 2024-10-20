中娛星動：低片酬曬黑做農婦 范冰冰煞科蒲吧 High爆周身郁

范冰冰於2018年捲入逃稅風波後遭內地封殺，演藝事業急煞停，不過事業心重的她決心捲土重來，「潛伏」6年期間，不斷四出找機會「翻生」，嘗試向海外發展，與國際級團隊合作。年初進軍荷里活參演電影《極地冰劫2》（The Ice Road 2）後，她又轉到馬來西亞開工，拍攝文藝電影《地母》（Mother Bhumi），與曾獲金馬獎的馬來西亞導演張吉安合作，為了配合農婦角色，她不惜增肥20磅做「肥冰」，望在國際頒獎禮衝影后殊榮。

劍指明年國際影展

電影日前正式煞科，心情興奮的范冰冰在馬來西亞一間酒吧與劇組人員慶祝一番，有粉絲在當地捕捉到他們盡興一刻，冰冰心情大靚，於人群中手舞足蹈，網民大讚她沒有架子，非常溫柔親切。此外，前日冰冰在導演率領下，於當地出席記者會，與大家分享拍攝背後的故事。她以一襲銀白色低胸長裙現身，大騷火辣身材，透露除了為角色增磅外，還刻意曬黑肌膚，對出名「愛白」的她屬一大挑戰，冰冰表示：「片酬於我而言不重要，更不是我創作的最大動力。我拍過許多低片酬的文藝片，電影藝術跟片酬從來沒有關係。」據悉該片將於明年下半年正式上映，有望進攻明年的國際影展。