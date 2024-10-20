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莊思敏參觀展覽變展品？
莊思敏精神爽利去睇展覽，不時擺出調皮甫士拍照。
藝人莊思敏近年轉戰內地發展之餘，更兼職網紅拍片分享旅遊、美食等生活點滴，日前她上載一段在內地參觀展覽的短片，雖然現場人山人海，仍無損莊思敏睇展覽的好心情，全程笑容滿臉，短版上衣更盡騷水蛇腰，引來不少網友留言問：「有冇可能啲人都係去睇你？」
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