柯震東晒紅底祝捷 許瑋甯撼贏林依晨 金鐘獎封后

台灣電視界盛事金鐘獎昨晚舉行，兩大視后級人馬林依晨與許瑋甯憑同一劇集提名迷你劇集女主角，由劇內鬥到劇外，最終許瑋甯冧莊視后；至於初次提名的柯震東則一擊即中，摘下最佳男配角，並在台上興奮晒紅底。

第59屆金鐘獎「戲劇類」頒獎典禮昨晚於台北流行音樂中心舉行，當中以迷你劇集（電視電影）最佳女主角最受矚目，兩屆金鐘視后的林依晨與上屆迷你劇視后的許瑋甯同以《不夠善良的我們》入圍，最後許瑋甯成功冧莊。當宣布結果時，許瑋甯驚訝地用手掩嘴，並攬實旁邊的林依晨，她上台時激動落淚兼直呼緊張，她特別感謝對手林依晨，她稱會將獎項送給天上的外公及阿姨，又多謝老公這位最佳隊友。

《不》劇的賀軍翔與柯震東分別爭迷你劇集（電視電影）視帝與最佳男配角，首獲提名的柯震東不負眾望奪獎，他在台上致詞完畢後拿出印有「抱回金鐘」字樣的紅色幸運內褲並親吻紅底，非常搞笑；而賀軍翔爭視帝則輸給李銘順。

吳慷仁反高潮稱帝 至於戲劇節目組別以男主角獎最受關注，最近簽約內地經理人兼掀起立場問題的吳慷仁以《有生之年》入圍，雖然未有到場，但反高潮封帝，砌低近年強攻台灣的港將劉俊謙；楊貴媚則擊敗郭雪芙與賈靜雯贏得視后。至於劉俊謙偕爭視后的郭雪芙行紅地氈，郭雪芙谷出湯碗胸示人，被問到其性感打扮事前有否給外籍男友過目，劉俊謙代解圍說：「今天我是她的男友，不要再問了，否則我會呷醋。」

第8度入圍的楊謹華終於破蛋，憑《不良執念清除師》奪得戲劇節目組別的最佳女配角，宣布得獎一刻已狂標淚，她多謝台前幕後工作人員、公司同事及丈夫：「他是非常好的另一半，包容我及給我很多空間，令我無後顧之憂工作。」而鄭元暢憑《有生之年》獲戲劇節目男配角。

另外，林心如以《有生之年》製作人身份出場，該劇共擁10項提名，成績斐然，林心如身穿黑色低胸晚裝，配上價值約630萬港元的首飾，高貴大方。