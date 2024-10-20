張曦雯一笑似調情 陳山聰飛撲撞欄杆 險傷要害

視帝陳山聰和張曦雯昨日現身荃灣宣傳劇集。陳山聰自爆拍攝期間中暑兼受傷，差點影響生育功能，而張曦雯就透露與羅子溢對戲時被導演要求收起笑容：「話我笑好似同佢調緊情。」

藝人陳山聰、張曦雯、蔡潔、羅天宇和陳星妤昨日現身台慶劇《廉政行動2024》宣傳活動。陳山聰透露在拍攝期間差點中暑，他說：「嗰一幕我追捕徐榮，有跳橋飛撲嘅動作，我飛撲欄杆嗰一幕係冇替身，所以差啲撞到，搞到以後都生唔到。」又笑言出於安全理由，特意在衣服內放滿防撞墊，保護自身安全。問到是否因為升呢爸爸之後，特別注意自身安全？陳山聰表示：「其實主要因為我驚拍完第一場受傷，之後我唔敢拍第二場。」

而張曦雯在劇中飾演孕婦兼高層，笑言今次與羅子溢最多對手戲，還透露拍攝期間，被導演命令收起笑容，她說：「導演話我笑住同羅子溢講嘢，好似同佢調情咁。」直言事後立即收起笑容，整個表情頓時變得好惡。

蔡潔自認易猜的女人 另外，蔡潔今次在劇集中飾演猜不透的奸角，問到現實中是否也是一個好難猜的女人？她笑言：「我覺得我好易猜。（好容易被騙？）易猜唔代表易騙，我比較保守謹慎。」談到會否想找一個穩定的異性做長期投資？蔡潔表示會想，但還未遇到適合的人選，當提到緋聞男友黃宗澤的名字時，她立刻強調二人是朋友關係，又謂希望未來另一半可以接受自己有好強的事業心，至於年齡和外表她就不太注重。