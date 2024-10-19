1D隊友悼念Liam Zayn悔恨未訴心聲 Louis承諾代照顧兒子

英國男子組合One Direction（1D）前成員Liam Payne被執法人員裁定為自殺，隊友各自撰寫悼念文章，曾爆出不和的Zayn Malik悔恨沒有將話說清楚，Louis Tomlinson則承諾會代為照顧Liam的7歲兒子。

有酗酒問題的Liam周三於阿根廷酒店3樓房間露台墜樓身亡，終年31歲，執法部門調查後裁定為自殺，並透露於房中搜到疑似毒品與酒精，不少物件與傢俬被破壞。Liam房中曾有兩名女子與3名酒店職員在場，但事發前已離開。驗屍報告指Liam死於多處重傷及內外部出血，又指他墮下時意識可能半清醒，所以沒有做出保護自己的反射動作。Liam死前數日除了收到前未婚妻Maya Henry的律師信，還被唱片公司解約，估計令他情緒受困。

1D官方社交網發出成員Louis、Zayn、Niall Horan與Harry Styles的聯合聲明，指他們大受打擊，失去了所愛的好兄弟。曾與Liam不和的Zayn於私人帳戶分享昔日兩人依偎睡着的合照，寫道：「我從未有機會多謝你在我人生中最艱難的時刻支持我。即使你比我年輕，但你向來比我成熟，你很堅強、有主見、不怕指出別人的錯誤。雖然我們因此衝突過幾次，我其實暗地裏很尊敬你。」他又讚Liam出道時已經是專業音樂人，在舞台上全隊也依賴Liam帶領方向，希望他安息。

Rita唱合作曲淚崩 Harry發文謂：「他最大的快樂就是令別人快樂，而我很榮幸當時在他身邊。」Louis則上載與Liam於舞台上搭膊頭的合照，自言失去了兄弟，指對方是自己畢生所求的好弟弟，又承諾會照顧他的7歲兒子Bear：「我想你知道，如果Bear需要我，我會成為他生命中需要的叔叔，向他講述父親出色的故事。」英國女歌手Rita Ora得悉Liam死訊時身在日本大阪開騷，她演唱兩人的合作歌曲《For You》之際難過掩面，傷心得唱不下去，請求觀眾替她唱完。