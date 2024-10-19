校園排球大對決 Ian獲封「全場MVP」 AL失手燒鬚

男團MIRROR的3位成員昨日到校園參加排球對決，曾是甲一排球隊隊員的Ian（陳卓賢）全程奮勇作戰，更被同隊的鄧麗欣封為「全場MVP」，反觀曾是校隊成員的Anson Lo（盧瀚霆）甫開波即失手，可謂老貓燒鬚。

曾是香港男子排球代表隊，以及南華男子排球隊甲一隊員的Ian，昨日偕好兄弟Anson Lo及Jeremy（李駿傑），夥拍鄧麗欣（Stephy）和李幸倪（Gin Lee），與電台DJ隊展開排球友誼賽，為下月舉行的相關籃球賽作熱身。一眾藝人表現相當落力，尤其Ian打足3場未有換人，期間還包攬殺波及救波等重任。雖然最終比賽由DJ隊勝出，但歌手隊雖敗猶榮，Ian更被爆比賽前一晚發燒，他補充表示：「我係退咗燒先嚟打波嘅，大家唔使擔心嘞。」

Stephy萌生私心 Anson Lo自爆以往亦是校隊代表，擔任「自由人」及負責Set波，他表示：「因為我身手敏捷，所以就俾我做自由人囉。今次比賽令我諗番4年前拍攝劇集《男排女將》。」然而Anson Lo甫開波即失手，場面尷尬，但他表示對自己整體表現仍感滿意。至於剛宣布明年將舉行演唱會的Stephy則因利乘便，表示想邀請MIRROR擔任嘉賓。今次排球比賽吸引逾百粉絲於校園外等候追星，晚上近7時左右，MIRROR成員離開時，Anson Lo以手機邊行邊拍片，亦有停步向粉絲及記者揮手。

另外，Gin Lee因拉傷小腿，昨日負傷現身排球賽，她表示：「我有25年冇打過排球嘞，今次覺得啲青春返晒嚟！」而近日她到訪科大宣傳廣東歌，演繹快歌《Diff.》時融入花式跳繩動作，又與科大凝音社樂隊合作，演繹重新編曲的《企好X雙雙》。同門師弟曾傲棐（Arvin）亦驚喜現身，場面相當熱鬧。日前，Gin Lee又參與英皇校園騷為學生加油，並分享減壓心得，強調「Work hard、 play hard」非常重要。

Anson Lo雖然曾是校隊代表，但開波時尷尬失手。 Stephy瞓身救波，依然笑笑口。