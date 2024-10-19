中娛星動：雲集時尚盛典鬥靚 劉亦菲獨領「峰」騷 狙擊筷子腳楊冪

內地一眾花旦小生前晚雲集時尚盛典，當中以劉亦菲待遇最佳，身穿Deep V晚裝的她壓軸亮相，並獲大會為她撒花瓣造勢，儼如女王出場，更獲安排坐在高層旁邊，盡顯超然地位，將同屬85後花旦的楊冪及劉詩詩比下去。

內地花旦劉亦菲今年憑劇集《玫瑰的故事》再登事業高峰，前晚她偕劉詩詩、楊冪、周冬雨、趙露思、虞書欣、娜扎、林允、倪妮、鞠婧禕、周也、娜然、王一博、龔俊、檀健次及王鶴棣等現身深圳，出席時尚盛典。眾人悉心打扮，在紅地氈上爭妍鬥麗，當中以壓軸登場的劉亦菲最搶鏡，出場時有工作人員在旁大撒黃玫瑰花瓣，配合她的劇中角色「黃亦玫」，襯上其香檳色晚裝及復古髮髻，女王氣場全開。

至於楊冪穿上不規則剪裁的晚裝裙，高衩裙襬亮出招牌筷子腿，而劉詩詩以優雅取勝，身穿配上白色珠片的黑色透視裙，彷彿天降霜雪在其身上。晚宴上，3位85後花旦劉亦菲、楊冪與劉詩詩獲安排坐主桌，其中劉亦菲與頂流小生王一博傍實高層，楊冪與劉詩詩則坐在高層對面，待遇上明顯劉亦菲更勝一籌。

趙露思甜度爆燈 同場的其他花旦亦不容有失，兩位甜寵女神趙露思與虞書欣同樣搶眼，趙露思谷出湯碗胸，束上超長麻花辮子猶如長髮公主，她邊行邊送飛吻，甜度爆燈。虞書欣則化身火紅玫瑰，腰間兩側開窿，性感迷人，而近年升呢「紅地氈女王」的娜扎以吸血鬼女王造型上陣。女星中以周也的服裝最別出心裁，她的裙子由姐姐設計，白色一字裙看似平平無奇，怎料她解開胸前帶子，即時變成黑色低胸裙，一白一黑如「晝夜」，正是其名字「周也」的諧音。