上海複式豪宅曝光 張馨月辣舞施冧功 林峯睇到嘩嘩聲

林峯近年主攻內地市場，由於不想與妻女長期分隔兩地，早前已舉家搬到上海豪宅居住，還安排女兒入讀當地最受歡迎的雙語私立幼稚園。日前，張馨月在社交網分享去看老公演唱會的影片，意外曝光其豪宅內貌。片中，張馨月由上海出發到澳門，但女兒「格格」因要返學未能同行，扁嘴表示自己都想看爸爸的演唱會，還攬着媽咪爆喊，而畫面中能見到一家3口入住的豪宅有兩層，相當闊落，樓層之間還設有一條旋轉樓梯，甚有氣派。

生硬姿勢惹爆笑

另外，向來被林峯錫到燶的張馨月，原來私底下亦相當識做，不時為老公送驚喜增添夫妻情趣。在她上載的影片中，她到達澳門後先與朋友大歎美食，隨後到酒店等候老公回來。當林峯打開房門之際，張馨月立即大跳辣舞，雖然舞姿頗為誘人，但明顯有些生硬，連她自己也忍不住笑：「完了，我這一跳，人家說終於知道峯哥為甚麼油，全跟他老婆學的，難怪愈來愈油膩。」而林峯見到太太模仿自己在演唱會的舞姿時，嚇得「嘩」了一聲，之後又被逗得笑不停，大讚太太：「可以啊，下次你來拍。」可謂十分寵妻。