高海寧陳靜封胸讓賽 郭珮文講明賣身材 拋「導彈」響頭炮

高海寧、陳靜和郭珮文3大「咪神」昨日在電影開鏡拜神儀式性感對決，郭珮文拋出「心形導彈」，自誇導演睇中她的身材而非演技，高海寧和陳靜選擇封胸讓賽。

蛇年賀歲片買少見少，由王晶及葉念琛聯合監製導演的賀歲電影《麻雀女王追男仔》，昨日在佐敦舉行開鏡拜神儀式，一眾主演馬國明、陳家樂、高海寧（高Ling）、陳靜（DaDa）和郭珮文等出席。郭珮文低胸搶Fo，在22吋半的纖腰對比下，視覺效果震撼，不過她略嫌有小肚腩，笑稱來不及收身。她於2023年選港姐入行，短短一年就率先跑出拍劇，現時又是第一個拍電影，跑贏同屆港姐，她直言很開心，並感激提攜。肖蛇的她覺得拍蛇年賀歲片很特別，暫時未知性感尺度，問到導演是睇中她的身材還是演技？她笑言：「應該唔係睇中演技，不過個個女仔身材都好靚。」

馬國明親熱標汗 至於馬國明和高Ling同是首次擔正電影主角，自認影壇新人，所以沒有票房壓力，又透露有親熱戲，拍到頭髮凌亂兼流汗。對於被捧為「晶女郎」，高Ling笑說：「收到消息淨係開心，你又知我唔得？哈哈！之前都有拍王晶嘅電影。」馬國明片中飾演倒楣科學家，自認現實亦「幾霉」，容易拿捏角色，深得「保險界女王」高Ling喜愛。高Ling又指現實中向來較被動，未曾追過男仔。

陳家樂與DaDa第一次合作，昨日是首次見面，感覺有點尷尬。DaDa的角色收起性感兼少化妝，笑言省回不少時間，不覺浪費了靚樣及身材。對於王晶透露將有「神秘女神」加入她與家樂的感情線，兩人大表期待，家樂更表示預料有親熱戲，已向太太連詩雅備案。提到將與岑麗香拍HOY TV新劇，他稱已見過製作團隊，短劇形式內容新鮮。