獨家專訪：久經鍛煉 最怕冇人識 譚俊彥捱過網暴 被批「面癱」仍感恩

視帝譚俊彥最近在劇集與另一視帝陳豪大鬥演技，笑言不擔心被比較，只怕冇人睇。提到有網民批評他演戲時「面癱」零表情，他大方多謝網民留意自己，笑說：「由我出道第一日講到依家！」

譚俊彥（Shaun）在剛播畢的無綫劇集《企業強人》中飾演精明資本家「徐道明」，與陳豪有不少對手戲，今次是兩人首度合作拍劇，但私下是相識多年的老朋友，所以非常夾。問會否擔心被網民比較？Shaun表示毫無壓力，相反擔心冇人睇。兩人同是有家室之人，拍劇時每有空閒，便會交流湊仔經，非常好傾。

談及網上言論，Shaun表示會閱讀所有評價：「咁多年都會睇，對比外國嘅網絡暴力，香港算係比較好，佢哋都係吐槽吓，又唔使負責任，尤其呢個年代，所有聲音都係好，好過啲人完全唔知你係邊個，就算嗰個人話過我，只要有一日佢睇到我演嘅一個角色係鍾意嘅，佢咪又鍾意番我囉！」對於不少網民批評他演戲時有如「面癱」，沒有表情，他大方說：「我多謝佢啦！由我出道第一日講到依家！我都有諗過佢嘅說話，但今次嘅角色唔應該有太多表情，所以作為演員，我第一個聽嘅係導演、監製嘅說話。」又直言對留言有取捨，寧願放更多時間在喜歡自己的人身上。

Shaun又自爆早於拍攝《法證先鋒IV》時已遭網絡欺凌，只要是他有份演的劇集，就會被集體留言攻擊，他慨嘆最受影響的是劇集監製：「我打畀小青姐（梅小青）講對唔住，佢叫我唔好理人哋講咩，只要做好自己就得，依家睇番啲留言只係冰山一角，換轉10年前會唔想行出街。」

開餐廳一竅不通 《企》劇的故事關於做生意，作為餐廳老闆的Shaun卻自嘲對生意一竅不通，經營交由拍檔負責，他主要負責公關工作，問到於現今社會經營餐廳可有壓力？他直言除了經濟差外，請人方面亦有困難：「依家年輕一代完全捱唔到苦，唔好話好快唔做，唔做都唔同你講，仲要親自搵佢問『做咩事，係咪唔舒服？』同埋好少人入行，因為做飲食真係辛苦。」為了鍛煉子女，他有意讓他們到餐廳打工：「因為面對人好緊要，亦都因為我面對嘅人較多，所以當我面對網上惡評，依然可以保持好豁達嘅態度。」