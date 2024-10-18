Mia Mastrov 晒「籃」神Body

年僅21歲的加州大學女子籃球隊成員Mia Mastrov，除了球技精湛，更生得標致可人，難怪俘虜大批網民，社交網有逾54萬名追隨者。而她亦非常識做，不時分享比堅尼性感照，大晒Fit爆運動員身材，更為時裝品牌拍廣告及行天橋，實行多線發展，認真叻女！