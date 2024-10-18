涉滋擾前未婚妻 收律師信陷崩潰 31歲前1D成員 Liam大鬧酒店墮樓亡

英國男子組合One Direction（1D）前成員Liam Payne，周三於阿根廷布宜諾斯艾利斯一間酒店墮樓身亡，終年31歲。據稱他死前大鬧酒店，打爛手提電腦，被職員帶回房間，最終悲劇收場。

目擊者指Liam出事前在酒店行為失控，打爛手提電腦，職員將他帶返3樓房間並報案求助，指有人疑受毒品或酒精影響表現具侵略性。執法人員到場時，酒店內庭傳出一聲巨響，Liam已從露台墮下，救護隊總監受訪時說：「我們於下午5時04分接報，救護車於5時11分到場，該男子宣告當場死亡，其後我們得悉他是著名歌手。很遺憾，他墮樓造成的傷勢是致命的，完全沒有挽救可能。」有傳媒公開Liam伏屍地上的照片，遭網民怒轟後刪除。

死訊傳出後，大批歌迷湧到酒店，表現傷痛與不可置信。Liam死前數小時，在社交網分享與網紅女友Kate Cassidy食早餐的影片，標題寫住「阿根廷美好的一天」，但影片是早前拍下，Kate已於14日離開阿根廷。兩人上月30日抵達當地，兩周前一同欣賞1D前隊友Niall Horan演唱會。

曾危站34樓窗台 就在Liam死前數日，其模特兒前未婚妻Maya Henry出律師信要求他停止滋擾，據稱令他相當崩潰。Maya日前在社交網指摘Liam以不同電話號碼轟炸式致電，又以死相逼情緒勒索要她回應，故準備採取法律行動。Liam過去曾在訪問中承認有酗酒問題及自殺念頭，去年曾進戒療所；2014年，他曾在倫敦寓所危站34樓窗台，由友人拍照並上載社交網，其後為玩命行為道歉。

曾推出4張英國冠軍大碟的1D，2010年透過歌唱真人騷《The X Factor》成軍，除Liam與Niall外，成員還有Harry Styles、Louis Tomlinson及Zayn Malik，在全球大受歡迎，至2015年停止活動。Liam與年長10歲的英國女歌手Cheryl Cole於2016年拍拖，翌年誕下兒子Bear，2018年分手；其後曾短暫與名模娜奧美金寶（Naomi Campbell）拍拖。